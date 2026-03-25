2ГИС запустил навигатор для неопытных водителей

Новинка от 2ГИС помогает избегать сложных развязок и перегруженных перекрёстков, чтобы сделать поездку спокойнее.

Новый режим навигатора в приложении 2ГИС называется «Лёгкий маршрут». Она создан специально для не очень опытных водителей, которые предпочитает простым манёврам.

Так, алгоритм работы нового режима сводит к минимуму повороты налево, развороты, движение по кольцевым развязкам, а также по многополосным и скоростным дорогам. В результате прокладывается более простой маршрут поездки, в котором водителю требуется выполнять меньше сложных манёвров. А значит и меньше попадать в связанные с ними стрессовые ситуаций, что особенно порадует начинающих водителей.

«За рулём важно чувствовать уверенность и спокойствие — будь то первые поездки после получения прав, движение по незнакомым улицам, освоение новой машины или усталость после долгого дня. В такие моменты особенно важно, чтобы дорога была понятной и комфортной, без сложных манёвров и напряжённых перекрёстков. Мы продолжаем развивать 2ГИС, как надёжного помощника для каждого водителя — от новичков до опытных автомобилистов, которые ценят спокойствие за рулём. Поэтому запустили новый режим навигации «Лёгкий маршрут», который помогает избегать сложных участков в пути и поддерживает комфортный ритм поездки», — говорит менеджер продукта «Транспорт» в 2ГИС Дэнни Лемус Каррилес.

Функция уже работает в мобильном приложении 2ГИС для iOS и Android. «Лёгкий маршрут» предлагается среди других вариантов перед началом поездки. При необходимости его можно отключить в настройках навигатора .

Новый режим «Лёгкий маршрут» дополнил возможности персонализированной навигации в 2ГИС. Ранее в нем появилась функция «Маршрут как обычно», которая предлагает путь на основе предпочтений пользователя. Сервис анализирует по каким дорогам обычно ездит пользователь и помимо прочих предлагает привычный вариант, даже если он не самый быстрый. Однако при разнице во времени в пути более чем на 20 % от наиболее быстрого навигатор предупреждает об этом.