Geely представила премиум-седан Galaxy Star 8 Voyager с ценой ниже 2 млн рублей

Китайский автопроизводитель официально показал обновленную версию седана Galaxy Star 8 Voyager. Новинка позиционируется как более технологичная альтернатива базовой модели, но с сохранением доступной цены. По данным портала Autohome, стоимость составит от 160 до 180 тысяч юаней — примерно 1,85–2,1 млн рублей. Даже в максимальной комплектации автомобиль остается дешевле Toyota Camry на китайском рынке.

Главное техническое новшество — аккумулятор Shield Gold Brick, обеспечивающий запас хода на электротяге до 225 км. Общий пробег в гибридном режиме достигает 1725 км. Уже в базовой версии предусмотрена система стабилизации при проколе шины, сохраняющая управляемость на скорости до 160 км/ч.

© Geely

Салон ориентирован на высокий уровень комфорта: аудиосистема Flyme Sound с 23 динамиками, а для пассажиров второго ряда — VIP-кресла с электроприводом, удлиненной подушкой, расширенными регулировками, а также функциями вентиляции, подогрева и массажа.

Особое внимание уделено системам автономного вождения. Комплекс Qianli Haohan H5 способен работать в городских условиях и включает 27 датчиков: лидар, три радара, 11 камер и 12 ультразвуковых сенсоров. При активации автопилота на корпусе появляется световой индикатор — «маленький синий огонек», предупреждающий окружающих.