Продажи автомобилей Soueast в России сократились в 4,5 раза

Продажи автомобилей китайского бренда Soueast в России сократились в 4,5 раза. Об этом в своем Telegram-канале заявил сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его информации, за январь-февраль 2026 года на учет встало всего 76 новых автомобилей Soueast. В аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 354 авто. При этом Целиков замечает, что пока на учет не поставили ни одного транспортного средства, выпущенного в 2026 году.

Модельный ряд Soueast в России представлен двумя моделями — S07 и S09. В прошлом году преимущественно продавали S07 — 75%. В текущем году ситуация изменилась — 80% продаж приходится на S09.

Целиков считает, что при таком объеме продаж перспективы бренда на российском рынке пока не понятны. При этом представители китайской марки неоднократно заявляли, что продолжат поставлять и продавать машины.