Стало известно, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО

Автоматизированная фиксация автомобилей без полиса ОСАГО начнет работать в России уже этой осенью. Об этом со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России пишет ТАСС.

Такие данные содержатся в ответе на запрос члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова. Письмо подписано начальником ГУОБДД Олегом Порташниковым.

«Начало администрирования правонарушений, предусмотренных статьей 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях с применением специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, станет возможным по завершению работ, связанных с модернизацией сервиса для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (октябрь 2026 года)», - отмечается в документе.

При этом в своем запросе Машаров обратил внимание на то, что сейчас около 10% транспортных средств в России не имеют полиса ОСАГО.

Ранее Госдума приняла законопроект, направленный на изменение порядка привлечения к ответственности водителей за отсутствие ОСАГО. Новые нормы предусматривают, что выписать штраф можно будет только один раз в сутки вне зависимости от количества фиксаций нарушения камерами.

А сам эксперимент по отслеживанию наличия страхового полиса ОСАГО с помощью камер начался в Москве еще в 2017 году. Планировалось, что водителям без полисов будут приходить сначала оповещения, а после истечения переходного периода и штрафы. Для исключения ошибок разработчики собирались запустить двухуровневую систему контроля.