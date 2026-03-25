Появились подробности о выходе на рынок клона Porsche Panamera от Huawei и GAC

Клон Porsche Panamera от Huawei и GAC, электрический Aistaland GT7, выйдет на китайских рынок в июне 2026 года. Подробности об автомобиле опубликовал портал CarNewsChina.

Aistaland GT7 представляет собой большой электрокар — его габариты составляют 5050/1980/1470 мм при колесной базе в 3000 мм. Передняя часть напоминает Panamera из-за характерных фар. На кузове также можно заметить полускрытые дверные ручки, скульптурные крылья, а также один общий блок задних фар.

Подробной информации о силовой установке автомобиля пока нет. Предполагается, что модель будет полностью электрической, с двумя электродвигателями.

В GT7 использована высоковольтная система 800V, активная подвеска и цифровая система под управлением Harmony OS. Еще одной особенностью являются фары Huawei Xpixel — они способны проецировать предупреждения об опасности и навигационные советы на дорогу. Также в электрокаре использовали 896-линейный LiDAR от Huawei. Датчик способен находить препятствия высотой от 14 см на расстоянии до 122 метров в ночное время.

Стоимость GT7 на китайском рынке, вероятно, составит около 300 тысяч юаней (более 3,5 млн рублей). Предполагается, что модель составит конкуренцию Zeekr 001.