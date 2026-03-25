«Кое-что гораздо круче»: Маск пообещал новинку от Tesla

Основатель Tesla Илон Маск намекнул на появление у компании нового автомобиля. Об этом он написал в соцсети X, отвечая одной из пользовательниц.

В одном из своих постов в X Маск рассказал, что заднее сиденье электромобиля-пикапа Tesla Cybertruck оснащено тремя комплектами креплений Isofix. Он отметил, что оно достаточно широкое, чтобы разместить три детских кресла или трех взрослых. В комментариях к этому посту одна из пользовательниц призвала Маска выпустить минивэн - семейный автомобиль с высокой крышей и тремя рядами сидений.

«На подходе кое-что гораздо круче, чем минивэн», - ответил ей Маск.

СМИ предположили, что Маск может иметь в виду проекта Robovan - полностью беспилотный микроавтобус. Tesla всё больше смещает акцент в сторону автономного вождения - в ближайшее время планируется начать производство модели Cybercab и человекоподобного робота Optimus V3.

Ранее в этом году компания объявила о прекращении производства своих флагманских (и одних из самых дорогих) моделей Model S и Model X. Маск говорил, что после выпуска Optimus V3 люди могут забыть, что Tesla когда-либо производила автомобили.

Однако некоторые инсайдеры предположили, что в своем пост Маск мог намекать на новый кроссовер Tesla. В соцсетях появились изображения каркаса, предположительно принадлежащего новой модели Tesla. Хотя по конструкции она напоминает Model Y, у концепта авто удлиненная задняя часть с большим пространством и большими окнами, что придает ему силуэт минивэна.