Почти 500 тысяч автомобилей было отозвано в России в 2025 году

Росстандарт в 2025 году согласовал более 30 отзывных кампаний, а количество попавших под них автомобилей составило более 475 тысяч. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В Росстандарте подчеркнули, что отзывные кампании были направлены на устранение конструктивных или технологических дефектов в автомобилях, «которые могут нанести вред жизни и здоровью людей».

«Все работы в рамках отзывных программ проводятся бесплатно для владельцев транспортных средств. Кроме того, отзывные кампании не имеют срока давности и не могут быть завершены до момента устранения неисправностей на всех транспортных средствах, которые подлежат ремонтному воздействию в соответствии с разработанной программой мероприятий», - отмечается в сообщении.

В ведомстве также пообещали продолжить внеплановые проверки в отношении автопроизводителей и официальных представителей изготовителей на территории России, а также напомнили о необходимости соблюдения всеми участниками рынка требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

При этом в прошлом году по результатам проверок под ограничения попали свыше 17 тысяч автомобилей. Были предприняты меры реагирования и ограничения, в том числе и в отношении ряда моделей грузовиков брендов Shacman, Dongfeng, Sitrak, FAW, Foton.

Ранее компания Hyundai запустила масштабную отзывную кампанию, под которую попадут десятки тысяч кроссоверов Palisade. Автопроизводитель пошел на такой шаг после смерти двухлетней девочки в Огайо 7 марта. Ребенка защемило из-за дефекта механизма складывания сидений третьего ряда.