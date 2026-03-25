Geely начала продажи обновленного Monjaro в базовой комплектации

Компания Geely объявила о старте продаж обновленного кроссовера Monjaro 2026 года в начальной версии «Люкс». Стоимость модели стартует от 4,6 млн рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе бренда.

В базовое оснащение вошли 19-дюймовые диски в обновленном дизайне, трехзонный климат-контроль, механическая регулировка спинки заднего дивана, вентиляция кресла водителя, аудиосистема с восемью динамиками и комплекс систем помощи водителю (ADAS). Среди технологий безопасности — система предотвращения фронтального столкновения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

Модель оснащается полностью светодиодной оптикой и панорамной крышей с электролюком. Интерьер отделан черной экокожей и замшей, предусмотрена атмосферная подсветка салона. Кресло водителя имеет память настроек, электрорегулировку в восьми направлениях и регулировку поясничного упора в четырех положениях. Переднее пассажирское сиденье оснащено электрорегулировкой и функцией горизонтального раскладывания.

В базовой версии также доступны адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, медиасистема с тремя экранами и зимний пакет.

Все версии Monjaro оснащаются 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 238 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. В комплектации «Люкс» предусмотрено семь режимов работы ездовой электроники.

Флагманская версия обновленного кроссовера вышла на российский рынок в декабре прошлого года. Накануне компания GAC объявила о старте продаж электрического кроссовера Aion V по цене от 4 млн рублей с учетом спецпредложений.