Европейский авторынок вернулся к росту в феврале

В феврале 2026 года в странах Европы было продано 979,3 тыс. новых легковых автомобилей — на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), после январского спада рынок вновь перешел к положительной динамике.

Лидером по объему продаж по итогам месяца стал Volkswagen: немецкий автопроизводитель реализовал 100,4 тыс. машин, что на 4,2% меньше, чем в феврале 2025 года.

Второе место заняла Skoda с показателем 65,8 тыс. автомобилей, показав рост на 18,7%. Замкнула тройку лидеров Toyota, продажи которой составили 62,7 тыс. экземпляров (-2,9%). В пятерку также вошли Renault (54,4 тыс. шт., -7,3%) и BMW (53,2 тыс. шт., -4,5%).

За первые два месяца 2026 года европейские дилеры реализовали 1,94 млн легковых автомобилей — на 1% больше, чем в январе–феврале прошлого года.

