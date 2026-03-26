В России стартовали продажи обновленного Haval M6

Бренд Haval представил на российском рынке обновленную версию кроссовера M6. Модель 2026 года получила незначительные изменения в экстерьере, расширенное оснащение, но сохранила прежний ценовой диапазон, передают «Китайские автомобили».

© GWM

Внешне автомобиль можно узнать по глянцево-черной решетке радиатора — рисунок при этом остался прежним. Основные обновления сосредоточены в салоне: диагональ экрана мультимедийной системы увеличилась с 10,25 до 12,3 дюйма, а разрешение дисплея стало выше.

В числе новшеств — боковые подушки безопасности, камера заднего вида с динамической разметкой, обогрев рулевого колеса и футляр для очков. При этом сохранены телематические сервисы GWM Connection, позволяющие удаленно управлять замками, запуском двигателя и климат-контролем, а также подогрев передних сидений, зеркал и лобового стекла.

Техническая часть осталась без изменений. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом». Цены стартуют от 2,05 млн рублей за версию «Оптимум МТ» и достигают 2,3 млн за «Оптимум АТ».