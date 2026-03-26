В Россию привезли лифтбек Volkswagen Lamando L

На российском рынке появились штучные предложения новых лифтбеков Volkswagen Lamando L. Модель, предназначенную для китайского авторынка, с 2014 года выпускает совместное предприятие SAIC-Volkswagen для внутреннего рынка КНР, сообщает CarsWeek.ru.

Три автомобиля в наличии выставил продавец из Воронежа. Это дорестайлинговые версии 2025 года. Цена на комплектацию Super Spicy Ultimate составляет 3 329 000 рублей, за Cool Spicy Plus просят 3,44 млн. Обе модификации оснащаются 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., роботизированной коробкой передач и передним приводом.

В более дорогой версии заявлены светодиодная оптика, 18-дюймовые легкосплавные диски, датчики дождя и света, беспроводная зарядка, навигация с голосовым управлением, парктроники, двухзонный климат-контроль, обогрев зеркал, экокожа в салоне, декоративная подсветка, цифровая приборная панель и система открытия багажника без помощи рук.

Рестайлинговые лифтбеки под заказ готова привезти компания из Самары. Автомобили 2025 года в комплектации Lingfeng оцениваются в 3 875 000 рублей. Под капотом у них 1,5-литровый двигатель мощностью 160 л.с., работающий в паре с «роботом» и передним приводом.

Первое поколение Lamando L было седаном, а модель второго поколения, появившаяся в 2022 году, превратилась в лифтбек с безрамочными дверями. В ходе планового обновления прошлого года автомобиль сменил дизайн переднего и заднего бамперов, радиаторную решетку, светодиодную оптику, а также незначительно вырос в длине — с 4784 до 4791 мм. В салоне вместо единого сенсорного блока установили отдельные дисплеи приборной панели и мультимедийной системы.