Компания LSEV подала в суд на Xiaomi Auto

Китайская компания Shandong Yanlu New Energy Vehicle Co., Ltd. оспорила три патента на промышленный образец, принадлежащие Xiaomi Auto, сообщает CarNewsChina со ссылкой на East Money.

Устное слушание по делу назначено на 26 марта. Истец — производитель водородных электромобилей под брендом Yunlei с уставным капиталом 10 млн юаней и штатом около 20 человек. Оспариваемые патенты касаются внешнего вида автомобиля: заднего бампера, переднего бампера и передней фары.

Эти разработки используются в моделях Xiaomi SU7 и YU7. Патент на конструкцию фары был подан 19 января 2023 года и одобрен только 18 марта 2025 года, хотя стандартный срок рассмотрения заявок на промышленный образец составляет 6–8 месяцев.

После получения патента Xiaomi Auto запросила отчет об оценке. Ведомство по интеллектуальной собственности выдало его 7 мая 2025 года, подтвердив новизну и изобретательский уровень разработки. В ходе экспертизы изучались существующие патенты Porsche, Audi, Nissan, Toyota и Changan.

Согласно статье 45 патентного законодательства КНР, любое лицо или организация вправе требовать признания патента недействительным. Это первый публично зафиксированный патентный спор с участием Xiaomi Auto с момента выхода компании на автомобильный рынок.

Ранее издание CarNewsChina сообщало, что истец выпускает низкоскоростные электромобили Yunlei для коротких городских поездок. На этом фоне продажи самого Xiaomi SU7 остаются высокими: в 2025 году модель обошла Tesla Model 3 по годовым продажам, а на обновленную версию 2026 года за первые 34 минуты после старта продаж оформили 15 тыс. заказов.