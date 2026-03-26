«Последний вагон»: парк такси в России вырос на пороге ограничений

Российский рынок таксомоторных перевозок продемонстрировал аномальный рост на фоне вступления в силу жестких норм, сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно исследованию Международного евразийского форума такси (МЕФТ), по итогам 2025 года объем авторизованного парка легковых авто увеличился на 48 процентов, достигнув отметки в 1,3 миллиона.

Эксперты объясняют такую динамику попыткой участников рынка «запрыгнуть в последний вагон» - получить разрешения для своих авто до вступления в силу нового закона. С 1 марта он ограничил перечень моделей, которые разрешено использовать для такси. Сейчас в список внесены лишь 26 наименований, включая как электромобили и гибриды, так и трехдверную LADA Niva Legend.

По данным МЕФТ, наиболее впечатляющий прирост показал бренд LADA: количество разрешений, выданных на вазовские автомобили, взлетело на 165 процентов, составив 284 тысячи единиц. Положительную динамику сохранили и китайские бренды (Chery, Haval, Geely), что обусловлено их доминирующим положением в сегменте официальных продаж. В то же время глобальные концерны (Kia, Hyundai, Volkswagen) показывают умеренный рост.

Изменились и главные лица рынка: ряды перевозчиков пополнились армией самозанятых. Количество перевозчиков фактически удвоилось (плюс 98 процентов), приблизившись к 336 тысячам. Основной драйвер - легализация самозанятых, которых в реестрах стало на 178 процентов больше (теперь на них приходится почти 70 процентов рынка). Сегмент юридических лиц, напротив, стагнирует, показав символический рост в восемь процентов.

Несмотря на текущие рекордные цифры, аналитики МЕФТ прогнозируют неизбежное «сжатие» отрасли в среднесрочной перспективе.