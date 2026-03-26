Подорожают на 40%: эксперты оценили новые правила растаможки через страны ЕАЭС

Алиса Селезнёва

Готовящиеся изменения правил начисления «утильсбора» на машины из стран ЕАЭС, над которыми ведет работу Минпромторг, призваны закрыть лазейки, позволяющие ввозить автомобили в обход таможенных платежей. Как это повлияет на авторынок, разбиралось издание Autonews.ru.

Подорожают на 40%: эксперты оценили новые правила растаможки через страны ЕАЭС
Ранее Минпромторг предложил новую методику расчета утильсбора на ввозимые в Россию автомобили. Согласно новым правилам, ставки рассчитываются не только с привязкой к возрасту и объему двигателей машин, но и их мощности. Кроме того сбор планируют индексировать на 10-20% с 1 января каждого года вплоть до 2030 года. А льготный утильсбор, который оплачивают физлица при ввозе легковых машин из-за границы, стал действовать только на автомобили с двигателями мощностью до 160 л. с.

Минпромторгом также готовятся новые изменения и в настоящий момент они еще проходят процедуру согласования. В ведомстве назвали неактуальным вступление в силу нововведений уже с 1 апреля.

«Информация о дате вступления акта в силу будет размещена дополнительно», — пояснили в пресс-службе

Ожидается, что в случае принятия поправок при расчете сбора будет учитываться разница между пошлинами, НДС и ставками акцизов в России и других странах ЕАЭС. В Минпромторге пояснили, что при оформлении импортных автомобилей, ввозимых через ЕАЭС, неоднократно фиксировались случаи занижения их таможенной стоимости.

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что при прямом ввозе автомобиля в Россию, особенно если речь идет о машинах до трех лет, таможенные платежи достигали 48% от стоимости, но при ввозе через страны ЕАЭС всего 21-22%. При этом, по словам генерального директора ГК «Интерлизинг» Артема Алешкина, новые правила расчета «утильсбора» для частных лиц прировняют к коммерческим.

«Новые ограничения — это логическое завершение старых ограничений, и теперь ввоз через ЕАЭС не имеет смысла вовсе», — уверен руководитель компании «СпецАвтоТрейд» Глеб Шнайдер.

По мнению экспертов, после закрытия лазеек новые автомобили, ввозимые параллельным импортом, могут подорожать на 20–40% и нововведение «сильно ударит прежде всего по мощным и востребованным автомобилям».

«Стоимость автомобилей, ввозимых по параллельному импорту через Киргизию, Казахстан, Армению и Белоруссию, может (…) сравняться с ценами официальных дилеров в России или превысит их из-за пересчета утильсбора. Популярные бюджетные и среднеценовые иномарки, например Hyundai Elantra, Kia Sportage, электромобили и гибриды, ввозимые частниками, уйдут с рынка», — считает директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов.

А генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский уверен, что таким образом власти России пытаются выровнять процедуру таможенной очистки между всеми странами ЕАЭС.