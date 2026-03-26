Подорожают на 40%: эксперты оценили новые правила растаможки через страны ЕАЭС

Готовящиеся изменения правил начисления «утильсбора» на машины из стран ЕАЭС, над которыми ведет работу Минпромторг, призваны закрыть лазейки, позволяющие ввозить автомобили в обход таможенных платежей. Как это повлияет на авторынок, разбиралось издание Autonews.ru.

Ранее Минпромторг предложил новую методику расчета утильсбора на ввозимые в Россию автомобили. Согласно новым правилам, ставки рассчитываются не только с привязкой к возрасту и объему двигателей машин, но и их мощности. Кроме того сбор планируют индексировать на 10-20% с 1 января каждого года вплоть до 2030 года. А льготный утильсбор, который оплачивают физлица при ввозе легковых машин из-за границы, стал действовать только на автомобили с двигателями мощностью до 160 л. с.

Минпромторгом также готовятся новые изменения и в настоящий момент они еще проходят процедуру согласования. В ведомстве назвали неактуальным вступление в силу нововведений уже с 1 апреля.

«Информация о дате вступления акта в силу будет размещена дополнительно», — пояснили в пресс-службе

Ожидается, что в случае принятия поправок при расчете сбора будет учитываться разница между пошлинами, НДС и ставками акцизов в России и других странах ЕАЭС. В Минпромторге пояснили, что при оформлении импортных автомобилей, ввозимых через ЕАЭС, неоднократно фиксировались случаи занижения их таможенной стоимости.

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что при прямом ввозе автомобиля в Россию, особенно если речь идет о машинах до трех лет, таможенные платежи достигали 48% от стоимости, но при ввозе через страны ЕАЭС всего 21-22%. При этом, по словам генерального директора ГК «Интерлизинг» Артема Алешкина, новые правила расчета «утильсбора» для частных лиц прировняют к коммерческим.

«Новые ограничения — это логическое завершение старых ограничений, и теперь ввоз через ЕАЭС не имеет смысла вовсе», — уверен руководитель компании «СпецАвтоТрейд» Глеб Шнайдер.

По мнению экспертов, после закрытия лазеек новые автомобили, ввозимые параллельным импортом, могут подорожать на 20–40% и нововведение «сильно ударит прежде всего по мощным и востребованным автомобилям».

«Стоимость автомобилей, ввозимых по параллельному импорту через Киргизию, Казахстан, Армению и Белоруссию, может (…) сравняться с ценами официальных дилеров в России или превысит их из-за пересчета утильсбора. Популярные бюджетные и среднеценовые иномарки, например Hyundai Elantra, Kia Sportage, электромобили и гибриды, ввозимые частниками, уйдут с рынка», — считает директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов.

А генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский уверен, что таким образом власти России пытаются выровнять процедуру таможенной очистки между всеми странами ЕАЭС.