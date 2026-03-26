Китайская бренд Deepal объявил цены на свой внедорожник G318 в России. Как рассказали представители марки на презентации, которую посетил корреспондент «Рамблера», машину представят в двух комплектациях: «Техно» и «Эверест»

© Андрей Колтун

Цена на «Техно» будет составлять 5 млн 650 тысяч рублей. В таком G318 предусмотрены механическая блокировка заднего дифференциала, зимний пакет, панорамная крыша с люком, вентиляция передних сидений, адаптивный круиз-контроль, восемь подушек, шумоизоляция остекления спереди и сзади, а также телематика.

© Андрей Колтун

Версию «Эверест» будут продавать по цене в 6 млн рублей. Автомобиль дополнен пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами, акустической системой с 16 динамиками, сабвуфером и усилителем, 20-дюймовыми дисками, дополнительным освещением на крыше, атмосферной 64-цветной подсветкой салона и климат-контролем с авторециркуляцией.

Автомобили собираются на калининградском заводе «Автотор». Государственная субсидия на них составить до 925 тысяч рублей.

Напомним, что Deepal G318 — пятиместный гибридный внедорожник, выпускающийся подразделением китайской компании Ghangan. В России он станет первой моделью бренда. Гибридная система автомобиля состоит из 1,5-литрового турбодвигателя и двухмоторного полного привода — суммарная мощность силовой установки равна 439 л.с.