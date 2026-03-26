Продажи новых пикапов в РФ значительно упали

Продажи новых пикапов в России упали — за первые два месяца 2026 года было продано 2684 машины, что на 24,4% ниже, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные «ППК» и с учетом собственной сегментации.

Отмечается, что в 2025 году продажи пикапов упали на 25%, а их доля сократилась с 1,9% до 1,7%. Падение продолжается уже 13 месяцев подряд — с февраля 2025 года.

Лидером в сегменте остается китайский JAC, который за два месяца продал 414 экземпляров — 15% от общего количества проданных пикапов. На втором месте находится Sollers (386 штук), а на третьем — RAM (375 штук). Последние места в первой пятерке заняли УАЗ (351 штука) и Changan (346 штук).

Среди моделей первое место сохраняет за собой JAC T9 с 392 проданными машинами. Следом идут RAM 1500 (375 единиц), УАЗ «Пикап» (351), Changan Hunter Plus (345) и Great Wall Poer (241).