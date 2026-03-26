ГАЗель NN и Соболь NN получили улучшенный бесключевой доступ

Горьковский автозавод модернизировал систему бесключевого доступа для коммерческих моделей ГАЗель NN и Соболь NN. Теперь в версиях с цельнометаллическим кузовом можно открывать створки грузового отсека без использования ключа, передает портал «Дром»

Для реализации функции инженеры изменили схему подключения электропотребителей к бортовой сети. В конструкцию добавили провода в герметичных кожухах, проложенные из кузова непосредственно в дверные створки.

Модели ГАЗель NN и Соболь NN выпускаются в широкой линейке модификаций: шасси под надстройки, бортовые, цельнометаллические, грузопассажирские и пассажирские версии. Автомобили оснащаются 2,5-литровым турбодизелем мощностью 149 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Доступны варианты с задним и полным приводом.

