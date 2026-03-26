Subaru готовит раллийное купе BRZ с полным приводом и турбомотором

Японский автопроизводитель Subaru анонсировал создание спортивной модификации купе BRZ, предназначенной для участия в национальном раллийном чемпионате Японии. Проект станет одной из первых работ нового внутреннего подразделения Sports Vehicle Planning Office, передает motorpage.ru.

Судя по обнародованному тизеру, автомобиль получит расширенные колесные арки, увеличенный клиренс, крупное заднее антикрыло, а также воздухозаборник на крыше, иной передний бампер и специализированные внедорожные шины.

По предварительным данным, раллийная версия BRZ будет оснащена турбированным двигателем и полноприводной трансмиссией. В компании отметили, что адаптация системы полного привода для модели, исходно имеющей заднеприводную компоновку, стала серьезной инженерной задачей.

В Subaru подчеркивают, что разработка ведется исключительно для гоночных целей. Информация о возможном появлении дорожной версии автомобиля на данный момент не раскрывается.