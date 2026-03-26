Названы автомобили, которые быстрее всего продаются на вторичном рынке

Эксперты сервиса «СберАвто» выяснили, какие машины с пробегом находят покупателя быстрее всего.

© Haggardous5000/Shutterstock

Лидерами по скорости продаж стали корейские бренды Kia и Hyundai — при удачном сочетании цены и состояния такие автомобили реализуются в срок до месяца, говорится в пресс-релизе сервиса.

В числе самых востребованных моделей — Kia Ceed (медианная цена 890 тыс. рублей), Hyundai Solaris (800 тыс. рублей), Kia Rio (850 тыс. рублей), а также кроссоверы Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Стабильно высокий спрос сохраняется и на японские внедорожники, в частности Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4.

© Tikhomirov Sergey/Shutterstock

Аналитики также определили портрет автомобиля, который пользуется максимальным спросом. Это машина не старше 8–10 лет с пробегом до 160–170 тыс. км и одним-двумя владельцами в истории. Оптимальная техническая конфигурация — бензиновый двигатель объемом 1,6–2 литра в сочетании с классической автоматической коробкой передач. Автомобили на механике сегодня продаются медленнее всего.

Важную роль играет и внешний вид: до 30% покупателей принимают решение на основе впечатления от объявления, не углубляясь в технические отчеты. Даже небольшие вложения в чистоту салона и качественные фотографии, отмечают эксперты, позволяют значительно сократить срок продажи.