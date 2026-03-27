Названы самые выгодные для перепродажи автомобили

Эксперты iSeeCars проанализировали данные о продажах более 950 тысяч пятилетних автомобилей в период с марта 2025 года по февраль 2026-го. Соответствующее исследование опубликовано на сайте агентства.

Средний уровень амортизации в 2026 году составил 41,8%, что на 3,8 процентного пункта выше показателя прошлого года. Лучше всего свою стоимость сохраняет Porsche 718 Cayman — за пять лет этот спорткар дешевеет всего на 9,6% (около 564 тыс. рублей).

Второе место занял Porsche 911 с показателем 11,1% (1,3 млн рублей). Замыкает тройку Chevrolet Corvette, чья потеря в цене составляет 18,7% (1,1 млн рублей). В топ-5 также вошли пикапы Toyota Tacoma (19,9%) и Toyota Tundra (21,2%).

Ранее эксперты сервиса «СберАвто» узнали, какие автомобили с пробегом находят покупателя быстрее всего. Лидерами по скорости продаж стали корейские бренды Kia и Hyundai — при удачном сочетании цены и состояния такие автомобили реализуются в срок до месяца.

В числе самых востребованных моделей — Kia Ceed (медианная цена 890 тыс. рублей), Hyundai Solaris (800 тыс. рублей), Kia Rio (850 тыс. рублей), а также кроссоверы Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Стабильно высокий спрос сохраняется и на японские внедорожники, в частности Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4.