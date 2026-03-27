Страховщики назвали антирейтинг «самых аварийных» автомобилей

В России в начале 2026 года выросло число аварий на дорогах, и лидирующие позиции в категории «самых аварийных» автомобилей у ряда страховщиков занимают машины китайских брендов. Об этом пишет Autonews.ru.

Директор департамента розничного автострахования «Зетта Страхование» Елена Хахулина заявила, что в первом квартале 2026 года количество аварий выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост зафиксировали также в страховых компаниях «Абсолют Страхование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах», на 26%, 12% и 8% соответственно.

Негативный тренд заместитель директора департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев связал со снежной зимой.

«Особенно это было заметно в феврале», — подчеркнул он.

При этом, по данным «Росгосстраха», каждое пятое ДТП (20%) в 2026 году приходится на Москву и Московскую область. На втором месте Башкирия (5,8%), на третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область (4,4%).

«Если сравнивать с прошлым годом, то десятку покинули Самарская область и Удмуртия, а пополнили Нижегородская область и Чувашия», — отметила начальник управления выплат по автострахованию этой компании Людмила Юсова.

В антирейтинг регионов с повышенной аварийностью «Ингосстраха» также вошли Москва и Санкт-Петербург, Челябинская и Нижегородская области, Башкирия, Приморский край. А вот, по данным экспертов «Зетта Страхования», больше всего ДТП в 2026 году произошло в Чебоксарах, Кемерово, Воронеже, Ижевске и Перми.

Черные списки «аварийных» авто

В антирейтинг «самых аварийных» автомобилей 2026 года от фирмы «Зетта Страхование» вошли исключительно китайские модели, в том числе Chery Tiggo 8 Pro, Geely Monjaro, Chery Tiggo 4.

«В ДТП попадают автомобили всех марок. Однако с учетом того, что в нашем страховом портфеле становится все больше машин из КНР, их доля в общем числе аварий наиболее высокая», — пояснил в свою очередь заместитель директора департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев.

Однако в черном списке «Ингосстраха» первое место занимает отечественная Lada. Далее следуют Renault, Kia, Hyundai и Volkswagen. Аналогичные данные и у «Абсолют Страхования». Их аналитики признали «самыми аварийными» машины марок Lada, Kia и Volkswagen.

При этом страховщики не фиксируют существенного роста «тотальных аварий», после которых нецелесообразно восстанавливать машину. Павел Яковлев из «РЕСО-Гарантии» связал это с тем, что во время сильных снегопадов скорость передвижения автомобилей снижается.

«Единственной компанией из опрошенных, кто рассказал об увеличении числа тотальных ДТП в 2026 году, стала «Абсолют Страхование». По данным ее аналитиков, количество таких аварий выросло в первом квартале на 15%. Лидерами антирейтинга стали Lada, Hyundai и Chevrolet», — отмечается в статье.

Ранее Национальный автомобильный союз России предложил ввести для женщин понижающий коэффициент при оформлении ОСАГО, так как, согласно статистическим данным, они в 18 раз реже мужчин получают судебные приговоры за преступления на дорогах.

Эксперты считают, что женщины не так часто попадают в ДТП с тяжкими последствиями из-за внимательного стиля вождения. Они не совершают резких маневров и не превышают скорость.