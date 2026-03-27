Leapmotor официально выпустил новый внедорожник B03X

Leapmotor официально выпустила свой новый электрический внедорожник A10, более известный во всем мире как B03X. Как сообщает Carnewschina, автомобиль вышел на китайский рынок в четырех комплектациях.

Базовая комплектация 403 Edition будет стоить 65,8 тысяч юаней (около 737 тысяч рублей). Комплектация 403 Edition с ABS будет продаваться по цене в 69,8 тысяч юаней (около 780 тысяч рублей). 505 Edition будет стоить 76,8 тысяч юаней (861 тысяча рублей), 505 Edition с LiDAR — 86,8 тысяч юаней (977 тысяч рублей).

Электрокар позиционируется на рынке как компактный внедорожник с доступным лидаром. Габариты авто составляют 4270х1810х1635 мм при колесной базе в 2605 мм. Авто питается от одного электродвигателя, исполненного в двух вариантах: 70 кВт (94 л.с.) или 90 кВт (121 л.с.) при одинаковом крутящем моменте в 150 Нм. Предлагаются две батареи: 39,8 кВт*ч или 53 кВт*ч, которые обеспечивают 403 и 505 км запаса хода соответственно.

Дизайн A10 создан с применением подхода Leapmotor — «Tech Natural Aesthetics 2.0». Машина будет продаваться в шести ярких цветах. В салоне имеются многофункциональный двухспицевый руль, 8,8-дюймовую приборную панель, 14,6-дюймовый экран, а также 2,5-дюймовый центральный экран управления. Информационно-развлекательная система питается от чипа Qualcomm SA8295. Есть подогрев передних сидений и руля.