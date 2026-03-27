Leapmotor официально выпустил новый внедорожник B03X

Никита Бородкин

Leapmotor официально выпустила свой новый электрический внедорожник A10, более известный во всем мире как B03X. Как сообщает Carnewschina, автомобиль вышел на китайский рынок в четырех комплектациях.

Базовая комплектация 403 Edition будет стоить 65,8 тысяч юаней (около 737 тысяч рублей). Комплектация 403 Edition с ABS будет продаваться по цене в 69,8 тысяч юаней (около 780 тысяч рублей). 505 Edition будет стоить 76,8 тысяч юаней (861 тысяча рублей), 505 Edition с LiDAR — 86,8 тысяч юаней (977 тысяч рублей).

Электрокар позиционируется на рынке как компактный внедорожник с доступным лидаром. Габариты авто составляют 4270х1810х1635 мм при колесной базе в 2605 мм. Авто питается от одного электродвигателя, исполненного в двух вариантах: 70 кВт (94 л.с.) или 90 кВт (121 л.с.) при одинаковом крутящем моменте в 150 Нм. Предлагаются две батареи: 39,8 кВт*ч или 53 кВт*ч, которые обеспечивают 403 и 505 км запаса хода соответственно.

Дизайн A10 создан с применением подхода Leapmotor — «Tech Natural Aesthetics 2.0». Машина будет продаваться в шести ярких цветах. В салоне имеются многофункциональный двухспицевый руль, 8,8-дюймовую приборную панель, 14,6-дюймовый экран, а также 2,5-дюймовый центральный экран управления. Информационно-развлекательная система питается от чипа Qualcomm SA8295. Есть подогрев передних сидений и руля.