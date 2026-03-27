Продажи новых автомобилей юрлицам в России резко упали по итогам 2025 года

Юридические лица в прошлом году приобрели 191,5 тыс. новых легковых машин — на 31% меньше, чем годом ранее. Доля корпоративных продаж в общем объеме рынка составила 14,4%, снижаясь третий год подряд (с 24,2% в 2022 году). Такие данные приводит агентство «Автостат».

Как отмечают эксперты, падение обусловлено несколькими факторами. Во-первых, с рынка ушли популярные в корпоративном сегменте бренды, и компаниям потребовалось время на тестирование новых марок и оценку стоимости владения. Во-вторых, резкий рост ключевой ставки сделал лизинг практически недоступным: ставки достигли 30% и выше, что сделало нецелесообразным обновление автопарков.

По словам специалистов, около 70% корпоративных продаж приходится на лизинг, который сейчас не субсидируется в отличие от кредитных ставок для розничных покупателей. Кроме того, многие компании, включая госсектор, вынуждены сокращать расходы на обновление автопарков.

В то же время эксперты ожидают восстановления корпоративного сегмента в 2027–2028 годах. Активное обновление парков в 2022 году, когда начался уход иностранных автопроизводителей, задало пятилетний цикл эксплуатации, и к концу этого периода потребность в замене автомобилей неизбежно вырастет.