Электрокар в стиле Porsche Panamera: Huawei выводит на рынок Aistaland GT7

Электрокар от Huawei и GAC, вдохновленный внешним видом Porsche Panamera, выйдет на китайский рынок в июне 2026 года. Об этом сообщает портал CarNewsChina.

Речь идет об электрическом универсале Aistaland GT7. Эта модель оснащена 896-строчным LiDAR-датчиком, двумя электродвигателями и активной подвеской. LiDAR-датчик - это лазерный «радар», который сканирует пространство и создает 3D-карту окружения. Он определяет расстояние до объектов с помощью лазерных лучей.

Aistaland - это совместный бренд Huawei и государственного автопроизводителя GAC из Гуанчжоу. Представители бренда рассказали, что название происходит от забавной фразы: «AI Start New Land» (с англ. «искусственный интеллект открывает новые горизонты»). Возглавляет Aistaland Лю Цзямин, который 25 лет проработал в GAC Toyota и GAC Group.

Семнадцатого марта в Китае официально была представлена ​​первая модель Aistaland. Неделю спустя Лю раскрыл приблизительное время старта продаж GT7. На внутреннем рынке автомобиль появится в июне.

Aistaland GT7 - это большой автомобиль с габаритами 5050/1980/1470 миллиметров и колесной базой в три тысячи миллиметров. Он на 95 миллиметров длиннее европейского варианта Zeekr 001 от Geely, отмечает CarNewsChina. Передняя часть Aistaland GT7 напоминает Porsche Panamera благодаря похожим фарам. Среди других особенностей - рельефные крылья, единый блок задних фонарей и фары Huawei Xpixel, которые могут проецировать предупреждения о безопасности и навигационные подсказки на дорогу.

По оценке автора CarNewsChina, GT7 будет стоить в Китае около 300 тысяч юаней (примерно 3,5 миллиона рублей) и станет конкурентом Zeekr 001. Подробной информации о силовой установке GT7 пока нет.