Volvo EX30 превращен в фургон для перевозки грузов

Компания Volvo представила необычную версию EX30, превратив кроссовер в небольшой фургон, грузоподъемностью до 390 кг. Об этом пишет издание Motor Page.

Несмотря на то, что на первый взгляд новинка почти не отличается от обычного кроссовера, внутри изменения значительные.

В EX30 Cargo убран второй ряд сидений и сделан полноценный грузовой отсек объемом до 1000 литров. Также автопроизводитель добавил перегородку между кабиной и багажником, изменил отделку и сделал места для крепления грузов.

Кроме того, у EX30 Cargo более широко открываются задние двери с затемненным остеклением, а в грузовом отсеке смонтировано дополнительное освещение, пишет Auto.ru.

При этом базовая версия фургона оснащена электромотором на 148 л.с., а топовая имеет два электродвигателя суммарной мощностью 428 л.с. Ожидается, что версию Cargo получит и вседорожный EX30 Cross Country.

Ранее Volvo Cars объявило о разработке новой гибридной модели специально для американского рынка, чтобы загрузить мощности завода компании в Южной Каролине и приспособиться к тарифной политике президента США Дональда Трампа.