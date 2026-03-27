Продажи JAC в России резко рухнули

Российские дилеры китайского бренда JAC демонстрируют резкое падение спроса в начале 2026 года. Как сообщил сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, за два первых месяца года на рынок удалось вывести всего 721 автомобиль.

Это на 52% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было реализовано 1498 машин. Основной объем продаж сегодня обеспечивает пикап JAC T9.

На эту модель пришлось 392 проданных экземпляра, что составляет более половины от общего объема (около 54%). Вторую позицию удерживает кроссовер JAC JS6 с показателем 213 автомобилей (почти 30% от всех продаж). Остальную часть статистики формируют компактный кроссовер GS3 (51 шт.) и минивэн Refine RF8 (41 шт.); остальные модели бренда расходятся буквально поштучно.

Напомним, что в России JAC выступает ключевым технологическим партнером. Сотрудничество с компанией лежит в основе производства автомобилей «Москвич», а также моделей «Соллерс». В сегменте коммерческого транспорта мощности JAC задействованы в рамках партнерства с КАМАЗом для выпуска линейки «Компас».