Вторичный рынок люксовых авто в России почти не растет

Вторичный рынок люксовых автомобилей в России практически не растет. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на собственные подсчеты.

Так, за январь-февраль 2025 года жители РФ приобрели 327 подержанных автомобилей из люксового сегмента. Это практически столько же, сколько за аналогичный период 2025 года — 326 штук. Рост составил всего 0,3%.

Чаще всего в начале 2026 года россияне покупали подержанные Bentley — 123 единицы или 38% от общего объема продаж. Еще 21% приходится на Rolls-Royce — 70 штук. Также было продано 61 Lamborghini. Следующие места занимают Maserati (61 экземпляр), Ferrari (11) и Aston Martin (3).

Первенство по объемам среди моделей люксового сегмента на «вторичке» в январе-феврале завоевал Lamborghini Urus. Он сместил лидера 2025 года, Bentley Continental GT, на второе место. Третье место делят Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.