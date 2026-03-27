Cupra обновила кроссовер Tavascan: новая базовая версия и увеличенный экран

Испанская марка представила обновленную версию электрического кросс-купе Tavascan. Паркетник получил новую стартовую модификацию, а также ряд изменений в интерьере, во многом перекликающихся с недавним обновлением хэтчбека Born, передает kolesa.ru.

Главное новшество — появление начального варианта с одним электромотором мощностью 190 л.с., установленным на задней оси. Автомобиль оснащается тяговой батареей полезной емкостью 58 кВт·ч, запас хода составляет около 435 км. Зарядить аккумулятор с 10 до 80% на быстрой станции можно примерно за 26 минут.

В гамме также сохранились средняя версия Endurance (286 л.с.) и топ-модификация VZ (340 л.с.). Обе комплектуются батареей на 77 кВт·ч. Дальнобойность в первом случае достигает 568 км, во втором — 522 км.

В салоне кроссовера появилось новое рулевое колесо с физическими кнопками, а виртуальная приборная панель увеличилась с 5,3 до 10,25 дюйма. Мультимедийная система получила обновленное программное обеспечение на базе Android, а климат-контроль адаптируется к выбранному режиму движения. Кроме того, автомобиль поддерживает цифровые ключи: с помощью смартфона можно дистанционно разблокировать двери и запустить двигатель.

Обновленный Tavascan также оснастили функцией vehicle-to-load (V2L), позволяющей использовать аккумулятор электромобиля для питания внешних устройств. В продаже паркетник появится в ближайшие месяцы, цены будут объявлены позднее. Для сравнения, дореформенная версия Endurance в Испании стоит от 45 420 евро (около 4,26 млн рублей), а топовый VZ — от 54 490 евро (примерно 5,11 млн рублей).