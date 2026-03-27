Импорт автомобилей через таможню Сахалина значительно вырос

С января 2026 года сахалинская таможня оформила 811 транспортных средств для личного пользования — на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на официальный сайт Федеральной таможенной службы.

По словам первого заместителя начальника Сахалинской таможни Евгения Конькова, повышение ставок утилизационного сбора в декабре не повлияло на динамику ввоза автомобилей в регион.

Средняя загрузка судов, на которых доставляются машины, увеличилась: сейчас таможенники оформляют в среднем 51 автомобиль на одном судне. Чаще всего на Сахалин ввозят автомобили японского производства мощностью до 160 л.с. — для этой категории ставки утильсбора не изменились.

Ранее стало известно, что российские дилеры китайского бренда JAC демонстрируют резкое падение спроса в начале 2026 года. Как сообщил сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, за два первых месяца года на рынок удалось вывести всего 721 автомобиль. Это на 52% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было реализовано 1498 машин. Основной объем продаж сегодня обеспечивает пикап JAC T9.