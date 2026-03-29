Штрафы с камер за ОСАГО, новая Lada за 2,5 млн и продажа «красивых» номеров. Главное за неделю

АвтоВАЗ объявил цены на новую Lada Vesta Sport, стало известно, когда камеры начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО, власти дали зелёный свет официальной продаже «красивых» номеров, Илон Маск заинтриговал фанатов Tesla очередной загадочной новинкой, а продажи авто с пробегом идут на рекорд — эти и другие события в автоиндустрии в дайджесте главных новостей уходящей недели.

«Москвич» резко снизил цены на свой кроссовер

Вроде бы приятные новости для тех, кто планировал покупку «отечественного» кроссовера: цены на «Москвич 3» резко снизились. Однако щедрое предложение доступно далеко не всем. Стоимость до 2 миллионов рублей — акционная и действует только при покупке в кредит в марте. Еще более ироничен от факт, что акцию запустили после того, как почти двумя неделями ранее весь прайс-лист переписали в большую сторону.

Россияне массово скупают автомобили с пробегом

Рынок авто с пробегом переживает настоящий бум. За первые два месяца 2026 года совершено почти 850 тысяч сделок по купле-продаже подержанных машин, тогда как новых автомобилей встало на учёт около 160 тысяч. Аналитики ожидают, что по итогам года продажи на вторичном рынке могут побить пятилетний рекорд. О главных причинах такого резкого роста — в нашей публикации.

«Красивые» номера можно будет купить легально

Многолетняя борьба с теневым рынком «красивых» номеров переходит в новую фазу. Депутаты в очередной раз предлагают перенять чужой опыт. На этот раз Узбекистана, где госаукционы по продаже таких регистрационных знаков приносят в бюджет страны десятки миллионов долларов. Рассказываем, как именно власти будут предлагать водителям официально резервировать номера с привлекательными комбинациями букв и цифр.

АвтоВАЗ объявил цены новой Lada Vesta Sport

Спортивная модификация тольяттинского флагмана будет доступна не только в кузове седан, но и универсал. Автомобиль получил форсированный до 147 л.с. двигатель, перенастроенную подвеску и более развитый аэродинамический обвес. Машина предлагается исключительно в топовой комплектации «Техно». Седан оценён в 2 352 000 рублей, а универсал в 2 522 000 рублей.

Стало известно, когда дорожные камеры начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО

Многолетняя эпопея с запуском автоматической фотофиксации езды без обязательного полиса «автогражданки» получила четкие сроки. Ранее в МВД неоднократно заявляли, что системы заработают только после завершения модернизации сервисов для центров автоматической фиксации. Однако на этой неделе официально стало известно, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО. Кроме того, наконец была поставлена точка в вопросе количества штрафов, которые можно получить подряд за это нарушение.

Некоторые категории импортных авто могут подорожать на 40%: это всё из-за новых пошлин

Минпромторг готовит очередные изменения в расчёте пошлин и утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Власти намерены полностью закрыть лазейки, которые ранее позволяли занижать таможенную стоимость машин. Эксперты уже оценили новую инициативу и пришли к выводу, что популярные иномарки из-за рубежа могут взлететь в цене.

Илон Маск анонсировал загадочную новинку Tesla

Глава Tesla вновь заинтриговал автомобильную общественность. Отвечая на предложение одной из пользователей соцсети X выпустить просторный семейный минивэн, Илон Маск пообещал загадочную новинку от Tesla. Миллиардер лаконично заявил, что на подходе «кое-что гораздо круче».

Страховщики назвали самые аварийные автомобили в России

Из-за обильных снегопадов в первом квартале 2026 года страховщики зафиксировали резкий рост (местами на 26%) числа ДТП. Представители страховых компаний проанализировали выплаты и составили свежий рейтинг авто, часто попадающих в аварии. Примечательно, что данные разных страховых кардинально разошлись. Кто лидирует по «тотальным» авариям и почему женщинам предложили снизить тариф по ОСАГО — в нашем материале.

Названы машины, которые раскупают на «вторичке» быстрее всего

Аналитики СберАвто изучили поведение покупателей на рынке автомобилей с пробегом и составили портрет идеальной машины, которая уходит к новому владельцу быстрее всего. Эксперты сервиса также назвали реальные машины, которые быстрее всего продаются на вторичном рынке России.

В России планируют ужесточить контроль за спецтехникой

Владельцев квадроциклов, снегоходов и тракторов ждут изменения в законодательстве. На этой неделе стало известно, что в России планируют ужесточить контроль за самоходной спецтехникой. Ожидается, что новые правила затронут аспекты регистрации и надзора за безопасной эксплуатацией таких машин.

Почти 500 тысяч автомобилей отозвано в России в 2025 году

Ещё на прошедшей неделе мы узнали, что приставам запретили забирать единственный автомобиль у определенной категории россиян, над мировым автопромом нависла угроза кризиса из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а сервис 2ГИС запустил специальный навигатор с построением «легких» маршрутов для начинающих водителей.