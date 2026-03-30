В России стало больше автомобилей, облагаемых налогом на роскошь: список новых моделей
За эти машины автовладельцам придётся заплатить транспортный налог, увеличенный втрое.
Правительство России расширило список автомобилей, на которые действует налог на роскошь. Если в прошлом году в перечне числилось 555 моделей, то теперь — 573, следует из публикации на сайте Министерства промышленности и торговли РФ.
В актуальном перечне присутствуют автомобили Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Rolls-Royce, Lexus и многих других премиум-брендов. Есть в перечне и машины российской марки Aurus: модели Komendant, Limousine, Senat и Senat Long.
Главное отличие от предыдущей версии списка — убраны некоторые модели Porsche, Mercedes-Benz, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz и Aston Martin. При этом список пополнили сразу пять десятков новых автомобилей. Среди них — китайский электроседан Xiaomi SU7 Ultra и американский батарейный пикап Tesla Cybertruck.
Обновлённый список автомобилей, подпадающих под налог на роскошь в России в 2026 году:
- BMW X6 xDrive30d LCI;
- BMW X6 xDrive40i LCI;
- Dodge Challenger SRT Demon III;
- Dodge Durango SRT III Рестайлинг;
- Dodge Challenger SRT Hellcat;
- Lamborghini Urus;
- Lamborghini Urus S;
- Lamborghini Urus Performante;
- Lamborghini Urus SE;
- Lamborghini Revuelto;
- LiXiang L9 4WD Ultra;
- LiXiang L7 4WD Ultra;
- McLaren Artura;
- McLaren 720S Spider;
- McLaren Senna;
- McLaren 570GT I;
- McLaren 570S;
- McLaren 750S Spider;
- Mercedes-Benz E 220d 4MATIC;
- Mercedes-Benz E 300 4MATIC;
- Mercedes-Benz G 450 d;
- Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC Coupe;
- Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC;
- Mercedes-Benz GLC 300 4 MATIC Coupe;
- Mercedes-Benz Maybach G 650 Landaulet;
- Mercedes-Benz S-Класс 580 Long 4MATIC;
- Mercedes-Benz G-Класс 400 d;
- Mercedes-Benz G-Класс EQ Technology;
- Mercedes-Benz G-Класс 450 d;
- Mercedes-Benz G-Класс 500;
- M-Hero I;
- Nissan GT-R Nismo;
- Tank 700 Hi-Performance/Техно;
- Tesla Cybertruck;
- Toyota Alphard IV 2.5 HEV CVT;
- Toyota Land Cruiser 300;
- Volkswagen Touareg III;
- Volvo XC90 Recharge Ultimate;
- Xiaomi SU7 Ultra;
- Zeekr 009 Six-seat four-wheel drive;
- Zeekr 009 Brilliance.
- Zeekr 001 FR.
Ознакомиться с полным перечнем из 573 автомобилей, подпадающих под налог на роскошь в 2026 году, можно на официальном сайте Минпромторга РФ.
Транспортный налог с повышенным коэффициентом х3 распространяется на автомобили: а) стоимостью 10-15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет; б) стоимостью от 15 млн рублей и возрастом не более 20 лет. Налоговая ставка устанавливается в каждом регионе отдельно.