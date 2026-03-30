В России стало больше автомобилей, облагаемых налогом на роскошь: список новых моделей

Иван Беликов

За эти машины автовладельцам придётся заплатить транспортный налог, увеличенный втрое.

В России стало больше автомобилей, облагаемых налогом на роскошь: список новых моделей
Правительство России расширило список автомобилей, на которые действует налог на роскошь. Если в прошлом году в перечне числилось 555 моделей, то теперь — 573, следует из публикации на сайте Министерства промышленности и торговли РФ.

В актуальном перечне присутствуют автомобили Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Rolls-Royce, Lexus и многих других премиум-брендов. Есть в перечне и машины российской марки Aurus: модели Komendant, Limousine, Senat и Senat Long.

Главное отличие от предыдущей версии списка — убраны некоторые модели Porsche, Mercedes-Benz, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz и Aston Martin. При этом список пополнили сразу пять десятков новых автомобилей. Среди них — китайский электроседан Xiaomi SU7 Ultra и американский батарейный пикап Tesla Cybertruck.

Обновлённый список автомобилей, подпадающих под налог на роскошь в России в 2026 году:

  • BMW X6 xDrive30d LCI;
  • BMW X6 xDrive40i LCI;
  • Dodge Challenger SRT Demon III;
  • Dodge Durango SRT III Рестайлинг;
  • Dodge Challenger SRT Hellcat;
  • Lamborghini Urus;
  • Lamborghini Urus S;
  • Lamborghini Urus Performante;
  • Lamborghini Urus SE;
  • Lamborghini Revuelto;
  • LiXiang L9 4WD Ultra;
  • LiXiang L7 4WD Ultra;
  • McLaren Artura;
  • McLaren 720S Spider;
  • McLaren Senna;
  • McLaren 570GT I;
  • McLaren 570S;
  • McLaren 750S Spider;
  • Mercedes-Benz E 220d 4MATIC;
  • Mercedes-Benz E 300 4MATIC;
  • Mercedes-Benz G 450 d;
  • Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC Coupe;
  • Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC;
  • Mercedes-Benz GLC 300 4 MATIC Coupe;
  • Mercedes-Benz Maybach G 650 Landaulet;
  • Mercedes-Benz S-Класс 580 Long 4MATIC;
  • Mercedes-Benz G-Класс 400 d;
  • Mercedes-Benz G-Класс EQ Technology;
  • Mercedes-Benz G-Класс 450 d;
  • Mercedes-Benz G-Класс 500;
  • M-Hero I;
  • Nissan GT-R Nismo;
  • Tank 700 Hi-Performance/Техно;
  • Tesla Cybertruck;
  • Toyota Alphard IV 2.5 HEV CVT;
  • Toyota Land Cruiser 300;
  • Toyota Land Cruiser 300;
  • Volkswagen Touareg III;
  • Volvo XC90 Recharge Ultimate;
  • Xiaomi SU7 Ultra;
  • Zeekr 009 Six-seat four-wheel drive;
  • Zeekr 009 Brilliance.
  • Zeekr 001 FR.

Ознакомиться с полным перечнем из 573 автомобилей, подпадающих под налог на роскошь в 2026 году, можно на официальном сайте Минпромторга РФ.

Транспортный налог с повышенным коэффициентом х3 распространяется на автомобили: а) стоимостью 10-15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет; б) стоимостью от 15 млн рублей и возрастом не более 20 лет. Налоговая ставка устанавливается в каждом регионе отдельно.

