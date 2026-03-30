Средний срок автокредита в России вырос почти на 20%

Стало известно, на какой срок российские автолюбители берут автокредиты.

Средний срок автокредитования в России растёт десятый месяц подряд и в феврале достиг наивысшего значения с начала 2024 года, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По итогам последнего месяца зимы средний срок автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом составил 5,98 лет. Это на 17,9% больше в сравнении с февралём 2025-го и на 0,9% выше показателя января этого года.

Максимальный срок автокредита зависит от банка. Так, Сбер выдаёт целевой заём на покупку машины до восьми лет.

Топ-10 регионов России с самыми «длинными» автокредитами в феврале 2026 года:

Самый больший средний срок выданных автокредитов в регионах зафиксирован в Краснодарском крае, на втором месте идёт Ставропольский край. Третью строчку занимает Тюменская область.

Краснодарский край — 6,52 лет (+17,9% за 12 месяцев); Ставропольский край — 6,48 (+17,7%); Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 6,33 (12,1%); Волгоградская область — 6,29 (14,2%); Республика Башкортостан — 6,29 (15,6%); Новосибирская область — 6,28 (16,2%); Ростовская область — 6,26 (18,8%); Пермский край — 6,24 (12,8%); Оренбургская область — 6,23 (14,4%); Челябинская область — 6,23 (18,4%).

Москва оказалась на 30-м месте в списке со средним сроком автокредита 5 лет 3 месяца. Санкт-Петербург находится на одну позицию выше с показателем 5 лет 5 месяцев.

Россияне стали брать больше денег в кредит на покупку авто