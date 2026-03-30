Средний срок автокредита в России вырос почти на 20%
Стало известно, на какой срок российские автолюбители берут автокредиты.
Средний срок автокредитования в России растёт десятый месяц подряд и в феврале достиг наивысшего значения с начала 2024 года, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
По итогам последнего месяца зимы средний срок автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом составил 5,98 лет. Это на 17,9% больше в сравнении с февралём 2025-го и на 0,9% выше показателя января этого года.
Максимальный срок автокредита зависит от банка. Так, Сбер выдаёт целевой заём на покупку машины до восьми лет.
Топ-10 регионов России с самыми «длинными» автокредитами в феврале 2026 года:
Самый больший средний срок выданных автокредитов в регионах зафиксирован в Краснодарском крае, на втором месте идёт Ставропольский край. Третью строчку занимает Тюменская область.
- Краснодарский край — 6,52 лет (+17,9% за 12 месяцев);
- Ставропольский край — 6,48 (+17,7%);
- Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 6,33 (12,1%);
- Волгоградская область — 6,29 (14,2%);
- Республика Башкортостан — 6,29 (15,6%);
- Новосибирская область — 6,28 (16,2%);
- Ростовская область — 6,26 (18,8%);
- Пермский край — 6,24 (12,8%);
- Оренбургская область — 6,23 (14,4%);
- Челябинская область — 6,23 (18,4%).
Москва оказалась на 30-м месте в списке со средним сроком автокредита 5 лет 3 месяца. Санкт-Петербург находится на одну позицию выше с показателем 5 лет 5 месяцев.