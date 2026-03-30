«Китаец» с завода «Москвич» получит российскую батарею

Машины новой марки оснастят тяговыми аккумуляторами с гигафабрики в Калиниградской области.

Электромобили нового российского бренда UMO будут оборудоваться тяговой батареей отечественного производства. Об этом заявили в компании «ЭМ рус», которой принадлежит марка.

«Первенец» UMO – компактный хэтчбек под индексом 5 – встал на конвейер автозавода «Москвич» в феврале этого года. Модель является лицензионным клоном китайского GAC Aion Y Plus. Оригинальная батарея, разработанная компанией GAC, имеет ёмкость 63,2 кВт·ч и позволяет проезжать на одном заряде до 420 км.

«Разрабатываем новую батарею – как для UMO 5, так и для других моделей, над которыми уже работаем. Батарея будет полностью российской», — сказал основатель и гендиректор «ЭМ рус» Илья Рашкин в беседе с ТАСС.

Выпуск тяговых аккумуляторов для «электричек» UMO будет налажен на гигафабрике «Рэнера», открытой в Калининградской области в декабре прошлого года. Старт производства запланирован на 2027 год.

