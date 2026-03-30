В России появился абсолютно новый вид госномера

На каких транспортных средствах появятся новые номера?

В России утверждён национальный стандарт ГОСТ на регистрационные номера с тремя буквами и двумя цифрами. Подобные гознаки будут установлены на более чем 1,5 млн транспортных средств по всей стране.

«Теперь официально существует новый вид номера — тип 4В: металлический, двухстрочный, с тремя буквами сверху, двумя цифрами и кодом региона внизу», — пишет газета «Коммерсантъ».

Предназначен новый госзнак размером размером 137 на 137 мм для электросамокатов – как для частных, так и для кикшеринговых. На сегодняшний день в России насчитывается 1,7 млн таких транспортных средств.

Регистрационный знак будет устанавливаться на самокат спереди и сзади. Изображение государственного флага на номерах будет опциональным, в отличие от обязательного триколора на обычных прямоугольных автомобильных номерах.

Новые номера станут обязательными после того, как в России будет запущена система постановки на учёт средств индивидуальной мобильности (СИМ) в государственном реестре по аналогии с автомобилями. Система заработает с 1 сентября 2026 года.

