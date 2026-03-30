Впервые в мире в салон серийного автомобиля внедрён ИИ-агент

В Поднебесной совершили технологический прорыв в области применения технологии искусственного интеллекта в машине.

Китайский премиальный автобренд Hongqi представил первый серийный автомобиль с полноценным ассистентом на базе искусственного интеллекта. Вместо выполнения изолированных голосовых команд ИИ-устройство способно понимать и выполнять точно в срок сложные задачи, поставленные владельцем машины.

ИИ-агент под названием Qianwen («Цяньвэнь», с китайского — «тысяча вопросов») внедрён в фирменную бортовую систему «Lingxi Cockpit» («Линси»). «Умный» ассистент одновременно обрабатывает несколько запросов, учитывает текущую ситуацию на дороге и заданные пользователем временные рамки, в режиме реального времени контактирует с городскими сервисами.

Как отметили в Hongqi, это первый в мире случай, когда автомобильная система взаимодействует с физическим миром через ИИ-агента.

«Достаточно произнести одну фразу: «Проложи маршрут до Пекинского университета, по пути найди удобный ресторан с уткой по-пекински, и мне нужно быть в Терминале 3 до 17:00». Qianwen самостоятельно проведёт учёт дорожную обстановку, время работы заведений и загруженность трафика, а затем сформирует готовый маршрут с остановками и привязкой к расписанию», — рассказали в пресс-службе премиум-бренда.

В Hongqi обещают, что уже ближайшее время функционал «Lingxi Cockpit» будет расширен. Так, например, через голосовые команды можно будет заказывать кофе, бронировать столики в ресторанах, совершать покупки в онлайн-магазинах и покупать билеты на мероприятия.

Первым новую интеллектуальную систему получит гибридный кроссовер Hongqi HS6. На российский рынок эта машина не поставляется. Актуальная линейка марки в России представлена моделями H9, E-HS9, HQ9, HS7, H6, H5, HS5 и HS3.

«Цифра» вместо железа: шесть технологических автотрендов года