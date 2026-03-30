Московским водителям советуют «переобуться»

Сезон весеннего шиномонтажа в столице объявлен открытым.

Московским автомобилистам разрешили сменить зимние шины на летние. О том, что уже сейчас, в конце марта, можно отправиться на шиномонтаж, сообщил Минтранс России.

«Водители в столице уже могут начать менять зимнюю резину на летнюю. Среднесуточная температура в Москве достигла значений, при которых это безопасно», — рассказал Минтранс в своём канале в Max.

В министерстве подчеркнули, что водителям за пределами столицы стоит учитывать погодные условия в своём регионе и не спешить, если синоптики прогнозируют ночные заморозки.

Рекомендуется менять зимнюю резину на летнюю, когда среднесуточная температура составляет +5°C…+7 °C в течение семи дней. Как правило, на юге России «переобуваются» в марте, в Центральной части страны – в апреле, в Сибири и на Дальнем Востоке – в мае. Местные власти могут устанавливать свои сроки, уточнить их можно в ГИБДД.

