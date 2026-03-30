В Москве опять взлетели цены на бензин

Стало известно, как за неделю изменились цены на бензин в столице.

© Максим Богодвид/РИА Новости

Цены на бензин на московских заправках (АЗС) стремительно растут вторую неделю подряд. За последние семь дней «горючка» подорожала в среднем на 20 копеек, как и неделей ранее, следует из отчёта Московской топливной ассоциации (МТА).

Сильнее всего с 23 по 30 марта подорожал бензин марки АИ-92 – на 0,29%. АИ-95 прибавил в стоимости на 0,25%, тогда как премиальный АИ-100 вырос в цене на 0,24%. Дизельное топливо стало дороже на 0,16%.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на московских АЗС с 23 по 30 марта:

АИ-92: +19 копеек (0,29%), с 63,58 до 63,77 рубля;

АИ-95: +18 копеек (0,25%), с 70,09 до 70,27 рубля;

АИ-100: +23 копейки (0,24%), с 95,07 до 95,30 рубля;

ДТ: +13 копеек (0,16%), с 76,98 до 77,11 рубля.

Динамику изменения цен на бензин и дизтопливо по всей России на прошлой неделе Росстат представит в ближайшую среду, 1 апреля.

