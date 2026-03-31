В Москве ответили на вопрос о повышении лимита тарифов на платных парковках

Сейчас верхняя планка тарифов на платную парковку в столице составляет 800 рублей в час.

© Евгений Одиноков/РИА Новости

С 2024 года в Москве действует динамический тариф платной парковки, который в зависимости от загруженности стоянки варьируется от 0 до 800 рублей. На вопрос о том, планируется ли повышение лимита, ответил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Как подчеркнул чиновник правительства Москвы, динамический тариф нужен для того, чтобы на парковках всегда были свободные места.

«Пока что существующий лимит с этим справляется, поднимать планку не планируем. На улицах с динамическим тарифом — их более 60 — более 50 тысяч раз автомобилисты запарковались за ноль рублей, то есть они приехали тогда, когда на парковке было много свободных мест», — рассказал Ликсутов в разговоре с «Коммерсантом».

На сегодняшний день динамический тариф действует на 63 участках улиц Москвы. По подобному принципу работают платные парковки в районе станции метро «Парк Победы», на Арбате, Тверском, Сретенском и Цветном бульварах, на улицах Мясницкая, Петровка, Лесная, Неглинная, на площади Киевского вокзала, участках Кутузовского проспекта и других локациях.

