Страховщики назвали опасность безлимитных выплат по ОСАГО
Автостраховщики бьют тревогу.
Сохранение безлимитных выплат по полису ОСАГО разрушит систему автострахования, предупредил Российский союз автостраховщиков (РСА). Организация призывает переписать регламент восстановительного ремонта автомобилей после ДТП, следует из сообщения пресс-службы РСА.
Ещё в середине февраля страховщики рассказали о несправедливых, по их мнению, прецедентах. Страховые компании по зависящим от себя обстоятельствам не могут восстановить машину в срок, и автовладельцы взыскивают с них стоимость ремонта исходя из рыночной стоимости, в том числе в размере, превышающем лимит в 400 тысяч рублей.
«Страховой рынок находится на «красной линии», за которой под видом защиты прав потерпевших происходит разрушение системы автострахования», — заявил полномочный представитель РСА Юрий Колесников.
По словам Колесникова, сохранение этой тенденции приведёт к целому ряду негативных последствий, среди которых:
- Неизбежное повышение стоимости ОСАГО, поскольку из-за взысканий «сверхвыплат» страховщики несут убытки;
- Снижение эффективности модели восстановительного ремонта по «автогражданке»;
- Распространение случаев мошенничества;
- Увеличение количества судебных разбирательств между страхователями и страховщиками.
«Мы просим не о привилегиях для страховщика, а о предсказуемых правилах, правовой определенности, восстановления баланса интересов, без которого любая система страхования превращается либо в фикцию, либо в обузу. Просим защитить не страховщика, а сам механизм защиты интересов и прав граждан», — заключил представитель РСА.
Совместно с Банком России, правительством и страховыми компаниями уже несколько месяцев разрабатывается проект поправок к регламенту восстановительного ремонта и закону о взыскании убытков по ОСАГО. Новые нормы коснутся и правил проведения ремонта, и осуществления денежной компенсации.
