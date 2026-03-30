Страховщики назвали опасность безлимитных выплат по ОСАГО

Автостраховщики бьют тревогу.

© Primakov/Shutterstock

Сохранение безлимитных выплат по полису ОСАГО разрушит систему автострахования, предупредил Российский союз автостраховщиков (РСА). Организация призывает переписать регламент восстановительного ремонта автомобилей после ДТП, следует из сообщения пресс-службы РСА.

Ещё в середине февраля страховщики рассказали о несправедливых, по их мнению, прецедентах. Страховые компании по зависящим от себя обстоятельствам не могут восстановить машину в срок, и автовладельцы взыскивают с них стоимость ремонта исходя из рыночной стоимости, в том числе в размере, превышающем лимит в 400 тысяч рублей.

«Страховой рынок находится на «красной линии», за которой под видом защиты прав потерпевших происходит разрушение системы автострахования», — заявил полномочный представитель РСА Юрий Колесников.

По словам Колесникова, сохранение этой тенденции приведёт к целому ряду негативных последствий, среди которых:

Неизбежное повышение стоимости ОСАГО, поскольку из-за взысканий «сверхвыплат» страховщики несут убытки;

Снижение эффективности модели восстановительного ремонта по «автогражданке»;

Распространение случаев мошенничества;

Увеличение количества судебных разбирательств между страхователями и страховщиками.

«Мы просим не о привилегиях для страховщика, а о предсказуемых правилах, правовой определенности, восстановления баланса интересов, без которого любая система страхования превращается либо в фикцию, либо в обузу. Просим защитить не страховщика, а сам механизм защиты интересов и прав граждан», — заключил представитель РСА.

Совместно с Банком России, правительством и страховыми компаниями уже несколько месяцев разрабатывается проект поправок к регламенту восстановительного ремонта и закону о взыскании убытков по ОСАГО. Новые нормы коснутся и правил проведения ремонта, и осуществления денежной компенсации.

