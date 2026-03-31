«Грязный» выхлоп от автомобилей начнут отслеживать по камерам: как это будет работать

Пилотный проект по отслеживанию выбросов от машин с помощью городских камер запустят в Петербурге.

В России начнут отслеживать вредные выбросы автомобилей с помощью дорожных камер. О планах по запуску инновационной системы объявил глава Комитета по природопользованию и охране окружающей среды Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

«Применение городских камер видеонаблюдения для мониторинга выбросов загрязняющих веществ автотранспортом», — рассказал председатель в своём Телеграм-канале об одной из инициатив на 2026 год, утверждённых на совещании под руководством губернатора Александра Беглова.

Пока речь идёт о пилотном проекте с перспективой системного использования. То есть на первоначальном этапе владельцев автомобилей с «грязным» выхлопом штрафовать не будут. Административное наказание, напомним, составляет 500 рублей.

Как с помощью камер видеонаблюдения будут отслеживать выбросы от машин, Соловейчик не уточнил. Скорее всего, речь идёт о разработке учёных СПбГЭТУ «ЛЭТИ», представленной в декабре 2025 года — геоинформационной системе оценки загрязнения атмосферного воздуха транспортным средством в реальном времени.

«На основе статистических данных, видеоаналитики и нейросетевого распознавания она определяет интенсивность движения на каждом участке дороги, а затем, учитывая тип автотранспорта, их «возраст», состояние дорожного покрытия, метеоусловия и городской застройки, рассчитывает пространственное распределение концентраций вредных веществ. Разработка легко адаптируется под любой регион страны: достаточно будет обновить входные данные

Система позволяет не только выявлять «горячие точки» загрязнения, например, перекрёстки с длительными пробками, но и моделировать последствия инфраструктурных решений, в частности, что произойдёт с качеством воздуха, если расширить дорогу, изменить схему движения или запретить проезд грузового транспорта в центре», — поделились подробностями в петербургском ВУЗе.

Среди других «автомобильных» мер, связанных с повышением качества окружающей среды в Смольном в 2026 году — развитие парка электромобилей и зарядной инфраструктуры.

