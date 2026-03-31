Стало известно, сколько автокредитов взяли россияне в начале 2026 года

Объём автокредитования вырос на 17,6%.

В январе-феврале 2026 года объём автокредитования в России составил 184,4 млрд рублей. Этот результат на 17,6% превосходит объём выданных кредитов на приобретение автомобилей в начале прошлого года, следует из публикации Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший объём выданных автокредитов в январе-феврале зафиксирован в Москве (19,11 млрд рублей), Московской области (15,83 млрд), Санкт-Петербурге (10,65 млрд), Краснодарском крае (10,22 млрд) и Республике Татарстан (8,55 млрд).

Топ-10 регионов России по объёму выданных автокредитов в январе-феврале 2026 года:

Москва — 19,11 млрд рублей (30,0%); Московская область — 15,83 (25,3%); Санкт-Петербург — 10,65 (28,3%); Краснодарский край — 10,22 (26,3%); Республика Татарстан — 8,55 (16,5%); Республика Башкортостан — 6,32 (20,0%); Свердловская область — 5,81 (26,0%); Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 5,74 (25,7%); Челябинская область — 5,28 (20,0%); Ростовская область — 4,96 (22,4%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года самую серьёзную динамику роста объёмов выданных автокредитов продемонстрировали Москва (+30%), Санкт-Петербург (+28,3%), Краснодарский край (+26,3%), а также Ленинградская (+26,3%) и Свердловская области (+26,0%).

