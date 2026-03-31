Стало известно, сколько автокредитов взяли россияне в начале 2026 года
В январе-феврале 2026 года объём автокредитования в России составил 184,4 млрд рублей. Этот результат на 17,6% превосходит объём выданных кредитов на приобретение автомобилей в начале прошлого года, следует из публикации Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Наибольший объём выданных автокредитов в январе-феврале зафиксирован в Москве (19,11 млрд рублей), Московской области (15,83 млрд), Санкт-Петербурге (10,65 млрд), Краснодарском крае (10,22 млрд) и Республике Татарстан (8,55 млрд).
Топ-10 регионов России по объёму выданных автокредитов в январе-феврале 2026 года:
- Москва — 19,11 млрд рублей (30,0%);
- Московская область — 15,83 (25,3%);
- Санкт-Петербург — 10,65 (28,3%);
- Краснодарский край — 10,22 (26,3%);
- Республика Татарстан — 8,55 (16,5%);
- Республика Башкортостан — 6,32 (20,0%);
- Свердловская область — 5,81 (26,0%);
- Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 5,74 (25,7%);
- Челябинская область — 5,28 (20,0%);
- Ростовская область — 4,96 (22,4%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года самую серьёзную динамику роста объёмов выданных автокредитов продемонстрировали Москва (+30%), Санкт-Петербург (+28,3%), Краснодарский край (+26,3%), а также Ленинградская (+26,3%) и Свердловская области (+26,0%).