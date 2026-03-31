Стали известны примерные сроки запуска проверки ОСАГО через камеры

Проверка ОСАГО по камерам заработает не раньше октября 2026 года

Автоматическое выявление машин без полиса ОСАГО на российских дорогах начнётся в лучшем случае в октябре этого года. Об этом рассказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

За последние пару месяцев страховщики не раз подчеркивали, что их автоматизированная информационная система (АИС) страхования подготовлена к запуску. Однако к сопряжению пока не готова база данных Госавтоинспекции.

«Сейчас мы все ждём, когда в действие вступит закон (c 1 сентября 2026 года). И второе, ожидаем запуска информационной системы ГИБДД.

Перенос с прошлого года как раз был обусловлен тем, что завершение проекта по созданию информационной системы планируется в октябре 2026 года. Мы видим, что в отдельных субъектах РФ уже запускают подобную проверку для грузовиков», – рассказал Уфимцев в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1».

Также глава РСА подтвердил, что поначалу дорожные камеры будут штрафовать тех, кто нарушил правила дорожного движения, и заодно будут определять, застрахован автомобиль или нет.

«Да, на первом этапе проверка будет только для тех, кто нарушает ПДД. На втором этапе – ты проехал под камеру, получил штраф 800 рублей. Это длящееся нарушение – один раз в сутки», – объяснил Уфимцев.

Повторный штраф за езду без ОСАГО составит от 3000 до 5000 рублей. Повышенное административное наказание бесполисных водителей действует в течение 12 месяцев с первого постановления.

