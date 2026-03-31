30 тысяч рублей и 5 часов на дорогу: россияне поделились планами на весенние путешествия

Результаты всероссийского опроса, проведённого сервисом экосистемы Сбера для автолюбителей СберАвто.

© Александр Авилов /Агентство «Москва»

Каждый пятый россиянин планирует короткое путешествие этой весной, причём треть граждан планируют отправиться в мини-поездку на автомобиле. Об этом рассказал СберАвто, сервис для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), по итогам совместного исследования с «Работой.ру».

Согласно опросу, проведенному по всей стране, короткое весеннее путешествие продолжительностью до пяти дней планируют 20% россиян. 4% из них поедут впервые, а 16% выбираются в такие поездки ежегодно.

31% респондентов, то есть почти каждый третий, отправятся в путешествие на автомобиле. Это один из самых больших показателей в результатах опроса. Больше голосов набрали только поезд/электричка (36%) и самолёт (40%).

«Перед автопутешествием особенно важно подготовить к нему автомобиль — после зимы многие узлы требуют проверки. В первую очередь стоит оценить состояние подвески и шин. В холодное время года они чаще всего страдают от ям, перепадов температур и реагентов.

Отдельное внимание стоит уделить аккумулятору и электронике. Если автомобиль стал хуже заводиться или наблюдаются перебои в работе электрооборудования, перед поездкой лучше провести диагностику», — напомнили водителям эксперты СберАвто.

В топ направлений вошли Москва и Подмосковье (18%), Санкт-Петербург (16%), а также Калининград и Сочи (по 10%). По 6% респондентов отправятся в города Золотого кольца и Казань, а 5% в Нижний Новгород. Крым и Алтай привлекают по 4% опрошенных, тогда как Байкал и Карачаево-Черкесия — по 3%. Воронеж, Екатеринбург, Волгоград и Владивосток рассматривают для поездки по 2% участников исследования. Замыкают список Ростов-на-Дону, Новосибирск и Камчатка с результатом по 1%.

Почти половина участников опроса (49%) готовы потратить на весеннюю поездку более 30 тысяч рублей на человека. А большинство (73%) не против провести в дороге свыше пяти часов ради короткого отпуска.

Наконец, каждый второй путешественник отправится в поездку с целью насладиться природой (58%) и посмотреть достопримечательности (57%). Пробовать местную кухню планируют 35% респондентов, еще 32% хотят погрузиться в культурную жизнь города. Оздоравливаться в отеле или санатории собираются 18% участников, заниматься хобби — 9%, а шопингом — 7%. На другие варианты проведения досуга пришлось 12% ответов, тогда как 2% опрошенных пока не знают о своих планах и примут решение на месте.

