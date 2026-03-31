Как привести автомобиль в порядок после зимы: советы экспертов СберАвто

Рекомендации по уходу за автомобилем весной.

© Unsplash

Что понадобится для ухода за автомобилем весной? Как выбрать подходящие автотовары, какие расходники заменить после зимы? И почему не стоит ограничиваться одной только мойкой кузова при подготовке машины к весеннему сезону? Ответы на эти актуальные для конца марта-начала апреля вопросы дали эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей, входящего в экосистему Сбера для автолюбителей.

Запаситесь средствами для мойки кузова и стёкол

Эксперты СберАвто советуют в первую очередь приобрести средства для безопасной мойки кузова и стёкол: автошампунь, очиститель для стёкол, салфетку из микрофибры, мягкую губку или варежку для мойки.

Ещё потребуется набор для салона, который не меньше подвергается агрессивному воздействию уличной грязи: средство для пластика, пушистая салфетка для пыли, салфетки из микрофибры, при необходимости очиститель текстиля или кожи.

Понадобятся новые или имеющиеся, но исправные щётки стеклоочистителя, а также подходящая стеклоомывающая жидкость на межсезонье. Важно запастись таким набором, поскольку видимость в период дождей и грязи — один из ключевых факторов безопасности.

Позаботьтесь о чистоте стёкол

При выборе средств для чистки стёкол весной необходимо ориентироваться не на универсальность, а на специфическую задачу. Для весны лучше выбирать составы с пометками «антижир», «антиразвод», «для удаления дорожной пленки».

Весной особое внимание стоит уделить очистке стекол изнутри. Многие водители сосредотачиваются только на внешней стороне, хотя именно внутренний налет часто даёт блики и ощущение грязного обзора даже после мойки.

При мойке авто весной уделите особое внимание скрытым поверхностям

Самая частая ошибка в весенних процедурах — ограничиться внешней мойкой. После зимы больше всего внимания требуется не видимым поверхностям, а колёсным аркам, днищу — зонам скопления реагентов и грязи. Если промыть только кузов, а скрытые участки оставить без внимания, коррозионные процессы продолжатся.

Поменяйте расходники

Ошибкой будет не менять после зимы расходники, влияющие на обзор и комфорт. Замена щеток и фильтров, очистка стёкол изнутри кажутся второстепенными задачами, но именно такие вещи заметно влияют на ежедневное использование автомобиля весной.

Для щёток стеклоочистителя зима — главный период износа: перепады температур, ледяная корка, реагенты и грязь быстрее изнашивают резиновую кромку. Если щетки начали оставлять полосы, пропускать участки, шуметь или стучать по стеклу, их лучше менять сразу, не дожидаясь ухудшения видимости в дождь.

С ковриками ситуация похожая. Зимой они накапливают влагу, соль, песок и мелкий абразив. Если материал потерял форму, появились трещины, протечки или деформация бортиков, такие коврики хуже защищают салон. Весной их имеет смысл либо глубоко очистить и просушить, либо заменить, если они перестали выполнять свою функцию.

Самые продаваемые товары для ухода за автомобилем после зимы

По данным сервиса доставки «Купер», продажи товаров для ухода за автомобилем выросли на 19% в феврале-марте 2026 года в сравнении с декабрем-январем. Средний чек в категории составил 672 рубля.

Чаще всего пользователи заказывают салфетки, губки, щетки и другие товары для уборки автомобиля — на них приходится 59% продаж в категории. Четверть (25%) приходится на автохимию, 12% — на аксессуары для салона. Еще 3% продаж составили коврики, а 1% — летние шины.

