Автомобилистам рассказали, чем опасна долгая езда на зимних шинах

При среднесуточной температуре выше +7°C ездить на зимней резине небезопасно.

Московским автомобилистам напомнили о том, что пора «переобуваться». Почему не стоит затягивать с переходом с зимних шин на летние, рассказал столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В ведомстве отметили, что стабильная среднесуточная температура в Москве уже превысила +7°C. А это главный ориентир того, когда отправляться на сезонный шиномонтаж.

Чем опасна езда на зимних шинах в теплую погоду?

Плохое сцепление с дорогой из-за мягкого состава шин;

Тормозной путь увеличивается на 15-20 метров;

Ухудшается управляемость: машина «виляет» при перестроениях.

«С наступлением устойчивой теплой погоды настоятельно рекомендуем водителям сменить зимнюю резину на летнюю. Это значительно снизит риск аварийности», — обратился к автомобилистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

