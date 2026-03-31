Путин запустил новый маршрут для беспилотных автомобилей

В России появился новый маршрут для автономных большегрузов.

Президент России Владимир Путин во вторник, 31 марта, анонсировал запуск нового, уже третьего по счёту направления движения автономных грузовиков в стране. С сегодняшнего дня открыто сообщение беспилотных тягачей по автомагистрали М-12 «Восток», связывающей Санкт-Петербург и Казань.

«Сегодня запускается движение беспилотного грузового транспорта на трассе М-12 «Восток», — объявил глава государства на видеоконференции, посвящённой открытию новых объектов транспортной отрасли.

М-12 — третья в России автодорога, по которой курсируют беспилотные грузовые машины. В сентябре 2024 года было запущено движение грузовиков без водителей по М-11 «Нева», а в апреле 2025-го карту маршрутов пополнила Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД). Ожидается, что в этом году движение «беспилотников» также будет открыто по М-4 «Дон».

Пока движение автономных фур в России осуществляется в экспериментальном режиме, действующем до 2028 года. Водительское место пустует, но на пассажирском сиденье находится оператор-инженер, подстраховывающий автопилот. Ожидается, что уже в нынешнем году на российских дорогах появятся продвинутые беспилотные машины, не требующие присутствия человека в салоне.

По российским дорогам начнут ездить беспилотные машины без людей в салоне