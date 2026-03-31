Путин рассказал о будущем беспилотных грузовиков в России

Президент России отметил конкуренцию в сфере беспилотного транспорта.

Количество автономных грузовых авто на отечественных дорогах вырастет в ближайшие четыре года более чем в 40 раз. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на торжественной церемонии открытия движения «беспилотников» по автомагистрали M-12 «Восток».

По данным на начало 2026 года, по российским дорогам курсируют около 95 автономных грузовых машин. Как следует из материалов Кремля, уже в 2028-м их численность вырастет до 992 штук, к 2030-му — до 4120 единиц. А к 2035-му парк беспилотных большегрузов будет насчитывать 57 тысяч единиц.

«По информации, которую Минтранс мне предоставил, к 2028 году парк грузовых беспилотников будет насчитывать 992 автомобиля, а к концу 2030 года уже свыше 4 тысяч единиц техники», — приводит слова президента официальный сайт Кремля.

Участие в экспериментальном проекте, запущенном в 2023 году, принимают беспилотные грузовики Navio (от дочерней компании Сбера), КамАЗа и Яндекса.

«Очень хорошо, что у нас три компании занимаются этим направлением», — отметил Путин.

За три года автономные грузовики проехали по российским дорогам 12 млн км и перевезли более 1 млн кубометров груза. Ожидается, что к 2035 году их доля в грузоперевозках составит 18,8%.

