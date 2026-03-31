«Москвич» задумался о дебюте в новом сегменте рынка

Московский автобренд заинтересован в переходе на новые технологии.

Столичный автозавод «Москвич» изучает вариант с выпуском гибридной модели. Об этом сообщила генеральный директор предприятия Елена Фролова.

На сегодняшний день в линейке возрождённой в 2023 году марки значатся шесть моделей. Среди них есть «чистый» электромобиль – кроссовер «Москвич 3е» с электродвигателем на 193 л.с. и запасом хода до 410 км. Однако полуэлектрических машин в модельной гамме пока нет.

«В нашей стратегии мы рассматриваем применение автомобиля на гибридных технологиях. Пока не готовы определить конкретные модели, но понимаем, что такая технология была бы востребована», — цитирует Фролову информационное агентство ТАСС.

В прошлом году в России было продано 44,8 тысяч новых гибридных автомобилей, что на 9,5% больше в сравнении с 2024-м. Мало того, это абсолютный рекорд для данного сегмента рынка в нашей стране. Самой продаваемой моделью стал китайский кроссовер Voyah Free, разошедшийся тиражом в 7,7 тысяч единиц.

