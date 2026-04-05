«Добро» от Путина, еще одна новая «Волга» и первый «гибрид» АвтоВАЗа. Главное за неделю

Россияне бросились скупать автомобили, Владимир Путин дал старт движению нового типа машин, АвтоВАЗ анонсировал выпуск своего первого «гибрид», бывший завод General Motors под Питером готовится к перезапуску, а возрожденная марка Volga представил свою вторую модель — эти и другие события в подборке главных автомобильных новостей уходящей недели.

Путин запустил новый маршрут для беспилотных авто

«Разрешаю, с Богом!» – сказал президент России Владимир Путин на видеоконференции во вторник, 31 марта. Так был дан старт движению беспилотных грузовых машин по автомагистрали М-12 «Восток», связывающей Санкт-Петербург и Казань. А уже после торжественной речи глава государства рассказал о планах по развитию беспилотного грузового транспорта в стране на ближайшие десять лет.

«Грязный» выхлоп начнут отслеживать по камерам

Это не первоапрельская шутка: в России готовится к запуску пилотный проект по отслеживанию вредных выбросов от автомобилей через дорожные камеры. Иновационную систему видеонаблюдения собираются запустить в Санкт-Петербурге, причём уже в 2026 году. Рассказываем, как новые камеры смогут определять концентрацию вредных веществ в выхлопных газах.

BMW выиграла титул «Всемирный автомобиль года»

Немецкий концерн BMW впервые с 2006 года завоевал главную награду на автомобильной премии World Car of the Year (WCOTY). Электрический кроссовер iX3 получил звание «Всемирный автомобиль года» и попутно прихватил приз в номинации «Лучший электромобиль». О том, с кем теперь «баварцы» делят лидерство по числу наград на WCOTY – в нашем материале.

В России расширился перечень авто, облагаемых налогом на роскошь: теперь в списке 573 машины

Минпромторг РФ обновил перечень роскошных автомобилей, на которые распространяется повышенный транспортный налог. В него попало рекордное количество моделей — 573. Какие машины пополнили реестр? Мы опубликовали полный список.

Приняты новые меры по сдерживанию цен на бензин

Бензин в России стремительно дорожает на фоне начала периода повышенного спроса и роста мировых цен на нефть из-за военного конфликта в Иране. Третью неделю подряд цены на топливо на АЗС по стране корректируют с очень высокими темпами. Власти отреагировали на ситуацию и до конца июля ввели новые ограничительные меры. Что на этот раз предприняли? Читайте в нашей заметке.

Бывший завод General Motors в России готовится к перезапуску

Автозавод в Санкт-Петербурге, оставленный сначала General Motors, а затем Hyundai, постепенно готовится к возобновлению производства. На этой неделе стало известно, что на предприятии окрасили первый кузов автомобиля нового бренда Jeland. Событие знаменательное, учитывая, что завод простаивал с 2015 года, а цех покраски был построен фактически заново.

Автомобилистов предупредили о новой стоимости ОСАГО с 1 апреля

1 апреля автомобилистам, которые за последние 12 месяцев стали виновниками ДТП, наверняка было не до смеха. Почему, спросите вы? Страховщики провели ежегодный перерасчёт коэффициента «бонус-малус», который зависит от степени аварийности водителя. Чем больше страховых случаев в стаже автомобилиста, тем больше этот показатель, применяемый при расчёте стоимости ОСАГО. Как именно работает эта система, рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

АвтоВАЗ анонсировал первый гибридный автомобиль Lada

Сразу два крупных российских автозавода могут начать выпуск гибридных автомобилей. И если «Москвич» пока только раздумывает, то АвтоВАЗ уже даже определился со сроками выпуска тестового прототипа. Подробно о полуэлектрической машине Lada — читайте в новости с комментарием главы тольяттинского концерна Максима Соколова.

Россияне бросились скупать новые автомобили: названы причины ажиотажа

Российский авторынок «ожил» после тяжёлой зимы. В марте продажи новых машин взлетели на 30% по сравнению с февралём и практически настолько же превзошли показатели 12-месячной давности. О причинах такого резкого всплеска покупательской активности рассказали в «Автостате». В модельном рейтинге лидер тот же, что и раньше, но ниже в списке произошло пару интересных перестановок.

Представлен второй автомобиль возрождённой марки «Волга»

Легендарный советский и российский автобренд «Волга» активно расширяет свою модельную линейку после возрождения. В пятницу, 3 апреля, состоялась премьера седана Volga C50, построенного на базе китайского Geely Preface. Все подробности о новинке и примерные сроки запуска продаж этой модели – в публикации «Рамблер/авто».

Кроме того, на этой неделе стала известна стоимость нового Changan Uni-S в России, власти Москвы рекомендовали автомобилистам «переобуться», был утверждён ГОСТ на госномера для электросамокатов, а КамАЗ задумался о переходе к четырехдневному рабочему графику.