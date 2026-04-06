Российских автомобилистов предупредили о штрафе до 10 000 рублей
МВД России напомнило водителям об административной ответственности за неактуальные личные данные.
Денежный штраф в размере от 1500 до 10 000 рублей грозит автомобилистам, забывшим уведомить Госавтоинспекцию о смене прописки, фамилии, имени. Об этом напомнило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.
В течение 10 дней автовладелец обязан обратиться в ГИБДД и обновить данные в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорта транспортного средства (ПТС), содержащих основные сведения о собственнике и автомобиле. За нарушение этих сроков автомобилистам грозят следующие штрафы:
- 1500-2000 рублей для граждан;
- 2000-3500 рублей для должностных лиц;
- 5000-10 000 рублей для юридических лиц.
Кроме того, за управление автомобилем с неактуальными данными в ПТС и СТС предусмотрен отдельный штраф — от 500 до 800 рублей.
Как поставить авто на учет в ГИБДД: получение номеров для машины и регистрация нового купленного автомобиля