Российских автомобилистов предупредили о штрафе до 10 000 рублей

МВД России напомнило водителям об административной ответственности за неактуальные личные данные.

© Алексей Сухоруков/РИА Новости

Денежный штраф в размере от 1500 до 10 000 рублей грозит автомобилистам, забывшим уведомить Госавтоинспекцию о смене прописки, фамилии, имени. Об этом напомнило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В течение 10 дней автовладелец обязан обратиться в ГИБДД и обновить данные в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорта транспортного средства (ПТС), содержащих основные сведения о собственнике и автомобиле. За нарушение этих сроков автомобилистам грозят следующие штрафы:

1500-2000 рублей для граждан;

2000-3500 рублей для должностных лиц;

5000-10 000 рублей для юридических лиц.

Кроме того, за управление автомобилем с неактуальными данными в ПТС и СТС предусмотрен отдельный штраф — от 500 до 800 рублей.

Как поставить авто на учет в ГИБДД: получение номеров для машины и регистрация нового купленного автомобиля